Дени Авдия лишился половины переднего зуба

Форвард сборной Израиля оставил на площадке не только силы.

После победного матча группового этапа Евробаскета против сборной Исландии (83:71) Дени Авдия поделился в соцсетях фото, на котором видно, что игрок остался без половины переднего зуба.

«Первая победа! Стоило того», – подписал пост Авдия.

В игре с Исландией 24-летний баскетболист записал на свой счет 20 очков (5 из 12 с игры), 9 подборов, 2 передачи и 3 блок-шота.