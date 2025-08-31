Дени Авдия и рывок Израиля в 4-й четверти нанесли Франции первое поражение на Евробаскете

Израиль нанес Франции первое поражение на Евробаскете-2025.

Сборная Израиля одержала победу над командой Франции в третьей туре группового этапа чемпионата Европы – 82:69. Теперь обе команды имеют показатели 2-1 в турнирной таблице группы D.

В четвертой четверти израильтяне совершили рывок 11:0 за три минуты, доведя счет до 66:59 за 7:10 до конца матча. Благодаря действиям Дени Авдии Израиль увеличил преимущество до 74:63 за 3:25 до конца. Франция провела свою худшую четверть на турнире, набрав всего 13 очков.

Лидер Израиля Дени Авдия («Портленд») набрал 23 очка, сделал 8 подборов и 5 перехватов, став лучшим игроком команды. Ям Мадар добавил 17 очков, 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата.