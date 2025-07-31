Аджай Митчелл и Тумани Камара не сыграют за Бельгию на Евробаскете-2025

Сборная Бельгии сыграет на Евробаскете без двух игроков НБА.

Сборная Бельгии отправится на чемпионат Европы без двух игроков НБА – Аджая Митчелла («Оклахома») и Тумани Камары («Портленд »).

Разыгрывающий «Тандер» пропустит Евробаскет , чтобы отдохнуть и восстановиться после тяжелого сезона и травмы стопы, но планирует играть за сборную Бельгии в будущем. Форвард «Блэйзерс» также хочет представлять Бельгию, но этим летом сосредоточен на развитии карьеры в НБА .