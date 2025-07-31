Аджай Митчелл и Тумани Камара не сыграют за Бельгию на Евробаскете-2025
Сборная Бельгии сыграет на Евробаскете без двух игроков НБА.
Сборная Бельгии отправится на чемпионат Европы без двух игроков НБА – Аджая Митчелла («Оклахома») и Тумани Камары («Портленд»).
Разыгрывающий «Тандер» пропустит Евробаскет, чтобы отдохнуть и восстановиться после тяжелого сезона и травмы стопы, но планирует играть за сборную Бельгии в будущем. Форвард «Блэйзерс» также хочет представлять Бельгию, но этим летом сосредоточен на развитии карьеры в НБА.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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