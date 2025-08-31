Алексей Николич не доиграл матч против Бельгии из-за травмы
Алексей Николич травмировал ногу.
Защитник сборной Словении Алексей Николич покинул площадку в четвертой четверти матча Евробаскета против Бельгии (86:69), получив травму ноги.
«Моя нога запуталась в ногах бельгийского центрового с 16-м номером. Я не смог ее вытащить, и она немного подвернулась, но ничего страшного. Ничего страшного. Сначала немного испугался, но все будет хорошо», – сказал игрок после матча.
30-летний Николич набирает на Евробаскете 5,3 очка и 1,3 передачи в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
