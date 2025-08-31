Александер Секулич: «Было крайне важно оправиться после вчерашнего матча»

Александер Секулич отметил важность победы над Бельгией.

«Мы начали Евробаскет с двух поражений, хотя, на мой взгляд, играли неплохо. Было крайне важно оправиться после вчерашнего матча и вывести игроков на площадку с победным настроем.

Команда проявила себя просто потрясающе – энергия и концентрация на высочайшем уровне. Я знаю, как тяжело играть два матча менее чем за 24 часа, так что им огромное спасибо. Эта победа очень важна для нас, особенно учитывая, как мы играли», – сказал главный тренер сборной Словении.