Александар Джикич после поражения от Греции: «Решили сохранить здоровье игроков на оставшиеся два матча»

Александар Джикич считает, что здоровье игроков важнее краткосрочных результатов.

«После матча с Италией у нас было два варианта: выйти сегодня на площадку полным составом или постараться сохранить здоровье игроков на оставшиеся два матча. Мы выбрали второй вариант. Все просто – это было мое решение, и мы знаем свою цель.

Было ли это неприятно? Да, мне это не нравится, моим игрокам это тоже не нравится. Это противоречит нашему характеру, но сегодня бороться до последнего было не самым разумным решением. При всех наших проблемах, вероятно, сегодня у нас стало бы на два-три травмированных больше», – сказал главный тренер сборной Грузии.

Сегодня Грузия проиграла Греции со счетом 53:94.