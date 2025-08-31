Польские болельщики освистали гимн Израиля перед матчем Евробаскета
Поляки освистали гимн Израиля.
Польские болельщики освистывали гимн Израиля перед вчерашним матчем второго тура группового этапа чемпионата Европы.
Соответствующее видео опубликовал журналист телеканала TVP Sport Якуб Клышчейко в соцсети Х.
Встреча, проходившая в польском Катовице, завершилась победой хозяев со счетом 66:64.
