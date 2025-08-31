Сильвен Франсиско о расистских оскорблениях: «Это нападение на мою расу и человечество»

Сильвен Франсиско высказался о расистских оскорблениях в соцсетях.

«Хочу прояснить, что можно оскорблять меня или ненавидеть за то, что я сделал, но там были расистские комментарии, и они противоречат ценностям этого вида спорта и сообщества. Такое поведение не только вредно, но и портит репутацию команды/организации и даже страны.

Оскорбления расистскими шлюхами, оскорбления на букву «н», сравнение с животным (например, обезьяной) или использование терминов рабовладельцев – это не просто нападение на меня, это нападение на мою расу и человечество, и я никогда не буду молчать об этом. Я рассчитываю, что этот инцидент будет рассмотрен должным образом», – сказал разыгрывающий сборной Франции.