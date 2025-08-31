  • Спортс
9

Николя Батюм: «Сильвен, отличная игра, брат. Расизм и ненависть недопустимы ни при каких обстоятельствах»

Ветеран сборной Франции поддержал Франсиско.

На последних секундах матча Евробаскета между Францией и Словенией при счете 101:92 в пользу французов лидер словенцев Лука Дончич, признав поражение, пожал руку Сильвену Франсиско.

Франсиско вместо того, чтобы дождаться финальной сирены, прошел к кольцу и забросил лэй-ап без сопротивления. Это вызвало потасовку на площадке, и судьям пришлось прервать игру.

В комментариях в соцсетях после этого инцидента некоторые пользователи стали оскорблять Франсиско, складывая расистские ругательства из отдельных букв и используя эмодзи банана и обезьяны. 

Николя Батюм решил прокомментировать эти оскорбления на своей странице.

«Некоторые из вас просто БОЛЬНЫ. Даже если вы не согласны с тем или иным действием на баскетбольной площадке, расизм и ненависть НЕДОПУСТИМЫ ни при каких обстоятельствах. Сначала Деннис Шредер, теперь это…

Огромный респект Сильвену, отличная игра, брат. Продолжай сиять и заставлять нас гордиться тобой», – написал Батюм.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Николя Батюма
logoсборная Франции
logoНиколя Батюм
Сильвен Франсиско
logoЕвробаскет-2025
