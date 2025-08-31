Франц Вагнер: «Очень хотел бы стать таким же лидером, как Шредер»

24-летний форвард ценит наставления старшего товарища.

«Деннис учит меня некоторым вещам, дает мне много ответственности и позволяет мне почувствовать, каково это – быть одним из главных игроков в команде, и он же подталкивает меня к этой роли.

Очевидно, что молодому парню, который только приходит в команду, это придает огромную уверенность – когда ты знаешь, что лучший игрок команды хочет, чтобы ты был активен на площадке и принимал решения за всех.

Я думаю, это выходит за рамки наших личных отношений. Лично я бы очень хотел стать таким же лидером, как Деннис, но он показывает мне, что ты должен быть лидером по-своему. В каком-то смысле он помогает мне построить свой собственный путь», – сказал Вагнер.

Германия стала первой командой, обеспечившей себе выход в плей-офф Евробаскета , начав турнир в Тампере с трех побед подряд.

Деннис Шредер в среднем набирает 23,3 очка и отдает 5,7 передач за игру, немного опережая по результативности Франца Вагнера , который набирает 22 очка, 6 подборов и совершает 2 перехвата.