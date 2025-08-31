Деннис Шредер: «Хотел бы, чтобы люди, издававшие обезьяньи звуки, были достаточно смелыми, чтобы сделать это за пределами арены»
Защитник сборной Германии высказался о произошедшем инциденте.
«ОСТАНОВИТЕ РАСИЗМ.
Со мной такое произошло впервые, и теперь я знаю, каково это. Хотел бы, чтобы люди, издававшие обезьяньи звуки, были достаточно смелыми, чтобы сделать это за пределами арены, потому что я клянусь могилой моего отца: они столкнутся с последствиями, от которых не смогут уйти», – написал Шредер.
Инцидент с участием зрителя, допустившего расистские словесные оскорбления в адрес разыгрывающего сборной Германии, произошел в перерыве матча Евробаскета-2025 между сборными Германии и Литвы 30 августа в Тампере, Финляндия.
После немедленного расследования служба безопасности арены установила личность этого человека по записям с камер видеонаблюдения. Болельщику запретили посещать любые дальнейшие матчи Евробаскета.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Денниса Шредера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости