Видео
5

Полицейская отчитала Зака Иди за почти двукратное превышение скорости

Появилось видео общения Иди с офицером полиции.

1 мая полиция остановила Зака Иди за превышение скорости в округе Типпекану (Индиана). Центровой «Мемфиса» двигался со скоростью 100 миль в час (более 160 км/ч) при ограничении в 55 миль в час (88 км/ч). 

В сети появилась запись общения баскетболиста с полицейской, полученная с нательной камеры офицера.

«Вы прекрасно знаете, почему я вас остановила. Вы ехали 101!», – сказала полицейская.

Иди объяснил, что разогнался, чтобы обогнать машину впереди него, но офицер пришла в ярость и продолжила строго читать ему лекцию.

«Нет, на скорости 100 не обгоняют! Ограничение – 55. Вы ехали почти в два раза быстрее!

Вы можете кого-то обогнать на 80. 80? Окей. 100?! 100 – не окей. Никогда. Вы уже превышали скорость до этого, и именно так вы смогли разогнаться до 100», – продолжила офицер.

После того как Иди передал офицеру свои права и регистрацию, она выписала ему штраф за превышение скорости, а также второй штраф за безрассудное вождение, что, по ее словам, было «абсолютно» справедливо.

«Это правонарушение, за которое можно угодить в тюрьму. Я не отправляю вас в тюрьму», – сказала она, прежде чем сообщить ему, что с ним свяжется суд.

«Вам нужно притормозить», – добавила полицейская, прежде чем отпустить Иди.

По данным TMZ, 23-летний канадец достиг соглашения с прокурорами о закрытии дела 23 июля.

Иди признал нарушение ограничения скорости и согласился заплатить штраф в размере 639,5 долларов, а суд отказался от обвинений в опасном вождении.

Сам Иди публично еще не комментировал этот инцидент.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: New York Post
logoЗак Иди
logoНБА
logoМемфис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зак Иди признал превышение скорости в мае и избежит обвинений в опасном вождении
424 июля, 06:15
Зак Иди обвиняется в почти двукратном превышении скорости на автостраде в Индиане
519 июня, 06:18
Зак Иди, скорее всего, пропустит начало сезона-2025/26 из-за операции на лодыжке
57 июня, 19:02
Главные новости
«Надеюсь, никто не воспримет это как неуважение». Кендрик Перкинс считает, что Рэджон Рондо заслуживает Зала славы так же, как Реджи Миллер и Чонси Биллапс
10вчера, 21:17
Джим Бейхайм о Кармело Энтони: «Он делал каждую команду, в которой играл, лучше»
5вчера, 20:59
Женская НБА. «Индиана» сыграет в гостях с «Голден Стэйт», «Лос-Анджелес» примет «Вашингтон»
вчера, 20:58
Евробаскет-2025. Трипл-дабл Дончича помог Словении обыграть Бельгию, Израиль нанес первое поражение Франции и другие результаты
51вчера, 20:55
Симоне Фонтеккьо установил рекорд Италии по количеству очков в матче Евробаскета – 39
вчера, 20:52
Тайлер Дорси о Яннисе Адетокумбо: «Когда он идет на тебя, он словно поезд»
1вчера, 20:36
Джанмарко Поццекко был удален за то, что вышел на площадку, крича на своих игроков
2вчера, 20:25
«Он не сможет долго опекать Йокича». Джефф Тиг сомневается, что «Уорриорз» смогут претендовать на чемпионство с Дрэймондом Грином на позиции центрового
5вчера, 19:58
«Всем пришлось отложить свое эго в сторону». Мэджик Джонсон рассказал, как Майкл Джордан уступил роль капитана на Олимпиаде
5вчера, 19:17
Рэйчел Николс: «Вполне допускаю, что «Бакс» выйдут в финал конференции»
2вчера, 18:47
Ко всем новостям
Последние новости
Фанат «Далласа» Нико Харрисону, сидящему в ресторане: «Мы все еще тебя, #####, ненавидим»
2вчера, 20:28Видео
Шейн Ларкин о травме Богдановича: «У Сербии всегда найдется кто-то, кто готов выйти и проявить себя»
вчера, 19:40
Андре Роберсон: «Вырос на игре Тима Данкана и Скотти Пиппена»
1вчера, 19:30
Дени Авдия признался, что отсутствие Тумани Камары на Евробаскете упрощает задачу для сборной Израиля
2вчера, 19:13
Сборная Испании уверенно победила Кипр 91:47
вчера, 18:13
Билаль Кулибали о поражении от Израиля: «Не хватало Алекса Сарра, но должны были сыграть лучше»
вчера, 17:58
Дени Авдия и рывок Израиля в 4-й четверти нанесли Франции первое поражение на Евробаскете
2вчера, 17:49
Марк Кьюбан о Луке Дончиче: «Много игроков умеют играть так же, но не имеют его габаритов»
2вчера, 17:33
Андре Роберсон: «У «Зенита» есть хорошие шансы сделать что-то особенное в этом сезоне»
1вчера, 17:25
Дуэйн Уэйд о Пейдж Бекерс: «Она станет одной из величайших»
вчера, 17:03