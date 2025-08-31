Полицейская отчитала Зака Иди за почти двукратное превышение скорости

Появилось видео общения Иди с офицером полиции.

1 мая полиция остановила Зака Иди за превышение скорости в округе Типпекану (Индиана). Центровой «Мемфиса» двигался со скоростью 100 миль в час (более 160 км/ч) при ограничении в 55 миль в час (88 км/ч).

В сети появилась запись общения баскетболиста с полицейской, полученная с нательной камеры офицера.

«Вы прекрасно знаете, почему я вас остановила. Вы ехали 101!», – сказала полицейская.

Иди объяснил, что разогнался, чтобы обогнать машину впереди него, но офицер пришла в ярость и продолжила строго читать ему лекцию.

«Нет, на скорости 100 не обгоняют! Ограничение – 55. Вы ехали почти в два раза быстрее!

Вы можете кого-то обогнать на 80. 80? Окей. 100?! 100 – не окей. Никогда. Вы уже превышали скорость до этого, и именно так вы смогли разогнаться до 100», – продолжила офицер.

После того как Иди передал офицеру свои права и регистрацию, она выписала ему штраф за превышение скорости, а также второй штраф за безрассудное вождение, что, по ее словам, было «абсолютно» справедливо.

«Это правонарушение, за которое можно угодить в тюрьму. Я не отправляю вас в тюрьму», – сказала она, прежде чем сообщить ему, что с ним свяжется суд.

«Вам нужно притормозить», – добавила полицейская, прежде чем отпустить Иди.

По данным TMZ, 23-летний канадец достиг соглашения с прокурорами о закрытии дела 23 июля.

Иди признал нарушение ограничения скорости и согласился заплатить штраф в размере 639,5 долларов, а суд отказался от обвинений в опасном вождении.

Сам Иди публично еще не комментировал этот инцидент.