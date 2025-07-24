Зак Иди признал превышение скорости в мае и избежит обвинений в опасном вождении
Закончилось судебное разбирательство Зака Иди.
Центровой «Мемфиса» почти в два раза превысил скорость в Индиане, разогнавшись до 160 км/ч на Kia Sorento. Инцидент произошел 1 мая.
Иди признал превышение скорости и согласился со штрафом в 639,5 доллара. Суд отказался от обвинений в опасном вождении.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TMZ sports
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