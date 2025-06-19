Зак Иди обвиняется в почти двукратном превышении скорости на автостраде в Индиане

Зак Иди предстанет перед судом.

Центровой «Мемфиса » обвиняется в правонарушении за почти двукратное превышение скорости на автостраде в Индиане. Иди ехал со скоростью 101 миля в час (более 160 км/ч) в зоне с ограничением в 55.

Инцидент произошел 1 мая.

Иди был выбран 9-м прошлым летом и отыграл первый сезон в НБА . Центровой недавно перенес операцию на лодыжке и пропустит начало следующего чемпионата.