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Зак Иди обвиняется в почти двукратном превышении скорости на автостраде в Индиане

Зак Иди предстанет перед судом.

Центровой «Мемфиса» обвиняется в правонарушении за почти двукратное превышение скорости на автостраде в Индиане. Иди ехал со скоростью 101 миля в час (более 160 км/ч) в зоне с ограничением в 55.

Инцидент произошел 1 мая.

Иди был выбран 9-м прошлым летом и отыграл первый сезон в НБА. Центровой недавно перенес операцию на лодыжке и пропустит начало следующего чемпионата.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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