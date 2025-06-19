Зак Иди обвиняется в почти двукратном превышении скорости на автостраде в Индиане
Зак Иди предстанет перед судом.
Центровой «Мемфиса» обвиняется в правонарушении за почти двукратное превышение скорости на автостраде в Индиане. Иди ехал со скоростью 101 миля в час (более 160 км/ч) в зоне с ограничением в 55.
Инцидент произошел 1 мая.
Иди был выбран 9-м прошлым летом и отыграл первый сезон в НБА. Центровой недавно перенес операцию на лодыжке и пропустит начало следующего чемпионата.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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