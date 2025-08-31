6

Клэй Томпсон: «У «Далласа» лучшая передняя линия в НБА»

Защитник «Мэверикс» очень высокого мнения о своих «больших».

«Эй Ди, когда он здоров, это лучший тяжелый форвард, возможно, моего поколения. Он силен на обеих сторонах площадки. Мало кто из «больших» может так хорошо делать то, что делает он: вести мяч, блокировать броски, поливать со средней.

Лично я считаю, что у нас лучшая передняя линия в НБА, когда все здоровы. У нас такой большой выбор между Пи Джеем Вашингтоном, Купером Флэггом, Дэниэлом Гэффордом, Дереком Лайвли и Энтони Дэвисом. А еще мы приобрели Д’Анджело Рассела, который добавит нам глубины в задней линии... Я в предвкушении. Никогда не думал, что окажусь в «Далласе», но это был потрясающий переход», –  сказал Томпсон.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал NBA History & Storytellers on CLNS
