Деннис Шредер: «Я полностью встраиваюсь в планы руководства «Кингз»

Деннис Шредер рассказал о своей роли в новом клубе.

«Всегда приятно, когда организация ставит тебя в приоритет. Мы обсудили с руководством, что им нужен разыгрывающий и как они планируют развивать команду: строить правильную культуру, конкурировать на самом высоком уровне. Я вижу себя частью этого процесса», – поделился 31-летний защитник.

В этом межсезонье Шредер на правах свободного агента договорился с «Сакраменто » о подписании трехлетнего контракта на 45 миллионов долларов.