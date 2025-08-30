Деннис Шредер: «Я полностью встраиваюсь в планы руководства «Кингз»
Деннис Шредер рассказал о своей роли в новом клубе.
«Всегда приятно, когда организация ставит тебя в приоритет. Мы обсудили с руководством, что им нужен разыгрывающий и как они планируют развивать команду: строить правильную культуру, конкурировать на самом высоком уровне. Я вижу себя частью этого процесса», – поделился 31-летний защитник.
В этом межсезонье Шредер на правах свободного агента договорился с «Сакраменто» о подписании трехлетнего контракта на 45 миллионов долларов.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: TalkBasket
