Марк Кьюбан: «Позволить Стиву Нэшу уйти было моей самой большой ошибкой»

Бывший владелец «Далласа» сожалеет, что позволил Нэшу покинуть команду.

«В том сезоне Нэш играл в среднем по 29 минут за матч, а весь мой медштаб говорил, что у него куча ортопедических проблем и всего такого. Мы сделали ему хорошее предложение, и я никогда этого не забуду, потому что у меня до сих пор сохранился календарь с той самой встречи, где я делал пометки во время разговора со Стивом. Он перезвонил мне и сказал: «Эй, они предложили мне зарплату, как у Майка Бибби».

Мы предложили ему около 13 миллионов долларов, а Майк Бибби в то время получал около 16 миллионов, и я сказал: «Вот на чем мы настаиваем, Стив. Мы хотим, чтобы ты вернулся, но чтобы все сходилось с зарплатной ведомостью». В те годы потолок зарплат мог уменьшаться от сезона к сезону; он не всегда только рос, как сейчас, и это затрудняло возможность платить больше. Но это была, пожалуй, моя самая большая ошибка – позволить Нэшу уйти», – рассказал Кьюбан .

Стив Нэш отыграл за «Даллас » 6 сезонов, прежде чем вернуться в «Финикс » и дважды подряд стать обладателем награды MVP.