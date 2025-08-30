Сильвен Франсиско спровоцировал потасовку, забросив лэй-ап без сопротивления на последней секунде

Сильвен Франсиско забросил мяч после рукопожатия с Лукой Дончичем.

На последних секундах матча Евробаскета между Францией и Словенией при счете 101:92 в пользу французов лидер словенцев Лука Дончич , признав поражение, пожал руку Франсиско.

Франсиско вместо того, чтобы дождаться финальной сирены, прошел к кольцу и забросил лэй-ап без сопротивления.

Это вызвало потасовку на площадке, и судьям пришлось прервать игру. После просмотра видеоповтора Франсиско и Грегор Хроват получили технические фолы. Надир Хифи, выбежавший на площадку со скамейки запасных, был удален.

Примечательно, что Словении удалось воспользоваться оставшимся временем, чтобы наказать соперника. Клемен Препелич забросил трехочковый под сирену, и матч закончился со счетом 103:95.