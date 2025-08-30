Германия – первая команда, обеспечившая себе место в плей-офф Евробаскета-2025

Германия вышла в плей-офф Евробаскета-2025.

Сборная Германии стала первой командой, которая обеспечила себе место в 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы 2025 года.

Сегодня немцы одержали победу над Литвой в Тампере со счетом 107:88 и улучшили свой результат в группе B до 3-0. Германия в третий раз набрала более 100 очков за матч и нанесла Литве первое поражение на турнире (2-1).