Вице-президент Федерации баскетбола Египта: «Российская баскетбольная школа славится высоким уровнем»

Вице-президент Федерации баскетбола Египта подтвердил приезд на «Экспобаскет».

- Сборная Египта сыграла две товарищеские встречи со сборной России перед чемпионатом Африки-2025. Насколько полезным был тот опыт для вашей команды?

– Приглашение сборной России на товарищеские встречи - старт большой программы взаимодействия между нашими странами. Сборная России проиграла первую игру Египту, но большую часть времени игра была равной. Во второй встрече сборная Египта проиграла с большой разницей, так как российская команда быстро справились с системой нашей игры и ключевыми игроками.

Эта подготовка оказала заметное влияние на подготовку египетской команды, позволила исправить возможные ошибки и получить необходимый опыт от российской баскетбольной школы, которая сильна и славится своим высоким уровнем. Игры со сборной России были последними перед поездкой в Анголу на чемпионат Африки по баскетболу, который мы начали очень уверенно и смогли одержать победы в трех матчах подряд. Это первый раз в нашей истории, когда мы возглавили группу и обыграли сильных соперников на групповом этапе Афробаскета - сборные Мали и Сенегала, а также команду Уганды.

- Вы планируете приехать на «Экспобаскет» в Перми. Какие цели и задачи преследуете этим визитом?

– В качестве следующего шага нашего сотрудничества с Российской федерацией баскетбола мы приняли приглашение принять участие в «Экспобаскет-2025». Для нас это большая возможность взаимодействия и обмена опытом и использования российских практик. Несмотря на отсутствие международной практики в течение более трех лет, мы наблюдали высокий уровень игры со стороны российских команд.

Мы планируем ознакомиться с российским опытом развития баскетбола на всех уровнях - от мини-баскетбола до национальных команд, и узнаем, как достичь высоких стандартов конкуренции с помощью систем и программ, которые используются в России. Мы также сосредоточимся на формате 3х3, который привлек большое внимание со стороны ФИБА. Два месяца назад наши команды приняли участие в турнире в Сириусе и были впечатлены высоким уровнем организации. Все эти темы будут полезны для нас на форуме в Перми, – сказал вице-президент Федерации баскетбола Египта Тарек Салман.

«Экспобаскет» пройдет в Перми с 29 по 31 августа.