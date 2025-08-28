  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Вице-президент Федерации баскетбола Египта: «Российская баскетбольная школа славится высоким уровнем»
0

Вице-президент Федерации баскетбола Египта: «Российская баскетбольная школа славится высоким уровнем»

Вице-президент Федерации баскетбола Египта подтвердил приезд на «Экспобаскет».

- Сборная Египта сыграла две товарищеские встречи со сборной России перед чемпионатом Африки-2025. Насколько полезным был тот опыт для вашей команды?

– Приглашение сборной России на товарищеские встречи - старт большой программы взаимодействия между нашими странами. Сборная России проиграла первую игру Египту, но большую часть времени игра была равной. Во второй встрече сборная Египта проиграла с большой разницей, так как российская команда быстро справились с системой нашей игры и ключевыми игроками.

Эта подготовка оказала заметное влияние на подготовку египетской команды, позволила исправить возможные ошибки и получить необходимый опыт от российской баскетбольной школы, которая сильна и славится своим высоким уровнем. Игры со сборной России были последними перед поездкой в Анголу на чемпионат Африки по баскетболу, который мы начали очень уверенно и смогли одержать победы в трех матчах подряд. Это первый раз в нашей истории, когда мы возглавили группу и обыграли сильных соперников на групповом этапе Афробаскета - сборные Мали и Сенегала, а также команду Уганды.

- Вы планируете приехать на «Экспобаскет» в Перми. Какие цели и задачи преследуете этим визитом?

– В качестве следующего шага нашего сотрудничества с Российской федерацией баскетбола мы приняли приглашение принять участие в «Экспобаскет-2025». Для нас это большая возможность взаимодействия и обмена опытом и использования российских практик. Несмотря на отсутствие международной практики в течение более трех лет, мы наблюдали высокий уровень игры со стороны российских команд.

Мы планируем ознакомиться с российским опытом развития баскетбола на всех уровнях - от мини-баскетбола до национальных команд, и узнаем, как достичь высоких стандартов конкуренции с помощью систем и программ, которые используются в России. Мы также сосредоточимся на формате 3х3, который привлек большое внимание со стороны ФИБА. Два месяца назад наши команды приняли участие в турнире в Сириусе и были впечатлены высоким уровнем организации. Все эти темы будут полезны для нас на форуме в Перми, – сказал вице-президент Федерации баскетбола Египта Тарек Салман.

«Экспобаскет» пройдет в Перми с 29 по 31 августа.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4354 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России
logoсборная Египта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Как бы выглядела сборная России на Евробаскете-2025?
3627 августа, 09:15Трибуна
Сергей Моня о сборной России: «На данный момент у нас есть все необходимое, чтобы показывать хорошие результаты»
426 августа, 16:45
Владимир Дячок: «Ждем расписания Лиги ВТБ, чтобы понимать, будет ли возможность в ноябре собирать сборную»
19 августа, 16:28
Владимир Дячок: «РФБ прорабатывает возможность проведения товарищеских матчей со сборной Египта в России»
19 августа, 13:43
Главные новости
Лука Дончич стал первым игроком в истории Евробаскета, кому удалось набрать 30+ очков, 5+ передач и 5+ перехватов
115 минут назад
Женская НБА. 15 очков и 20 подборов Риз не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Финиксом», «Миннесота» проиграла «Сиэтлу» и другие результаты
54 минуты назад
Тайрон Лю: «Крис Пол научит наших молодых ребят работать»
6вчера, 21:07
31 очко Янниса Адетокумбо помогло сборной Греции обыграть Италию в стартовом матче Евробаскета
3вчера, 20:44
Евробаскет-2025. 34 очка Дончича не спасли Словению от проигрыша Польше, Грузия нанесла поражение Испании и другие результаты
120вчера, 20:42
Дарвин Хэм: «В НБА Яннис Адетокумбо постоянно с мячом, в сборной Греции у него немного другая роль»
вчера, 20:20
Док Риверс об игре сборной Греции: «Краду комбинации»
9вчера, 20:00
Док Риверс, Дарвин Хэм и Джон Хорст присутствуют на матче Греции против Италии
вчера, 19:32Фото
Тайрон Лю: «Если большую часть сезона будем здоровы, у нас будет шанс добиться чего-то особенного»
3вчера, 18:48
«Сакраменто» не подпишет Расселла Уэстбрука, если не освободит место в составе
вчера, 18:40
Ко всем новостям
Последние новости
Тим Леглер заменит Дорис Берк в ведущей комментаторской бригаде ESPN
236 минут назад
Василие Мицич о Йокиче: «Отличный парень, очень скромный, в этом он действительно уникален»
1вчера, 20:40
Маркифф Моррис: «В «Майами» меня конкретно подставили»
2вчера, 20:10
Заккари Рисаше: «Немного поговорил с Порзингисом, производит впечатление отличного парня»
вчера, 20:07
Исайя Кординье о сборной Франции: «Опасность исходит от каждого игрока»
вчера, 19:49
Генеральный менеджер НБА: «Анферни Саймонс станет лучшим бомбардиром «Селтикс»
1вчера, 19:40
Кэм Вудс станет ассистентом главного тренера «Оклахомы»
вчера, 19:19
Роберт Орри ответил Джеффу Тигу: «Ты не внес вклад даже в одно чемпионство»
6вчера, 19:05
Никола Вучевич: «Если смогу остаться в НБА до конца карьеры, это будет идеально»
вчера, 18:56
Юдонис Хаслем о ставке своих детей на его прощальный матч: «3,5 очка? Я что, четыре года тут сидел и курил?»
4вчера, 18:55