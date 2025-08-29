  • Спортс
0

44 очка Денниса Шредера и Франца Вагнера на двоих позволили Германии одержать вторую победу на Евробаскете

Германия справилась со Швецией в своем втором матче.

Лидеры сборной защитник Деннис Шредер и форвард Франц Вагнер провели второй успешный матч, снова набрав более 40 очков на двоих.

На счету Шредера 23 очка и 7 передач. Защитник реализовал 7 из 12 бросков с игры и 3 из 6 из-за дуги.

В активе Вагнера 21 очко при 6 точных из 11 попыток с игры и 1 из 2 трехочковых.

Защитник Маодо Ло добавил 13 очков, 5 подборов и 5 передач, с идеальной эффективностью в атаке. Ло реализовал 5 из 5 с игры и 3 из 3 из-за дуги.

Со стороны Швеции выделился защитник Мелвин Пантцар, попавший 5 из 6 дальних бросков и завершивший игру с 18 очками.

Германия победила со счетом 105:83, добившись двузначного преимущества уже в 1-й четверти.

Игроком матча был признан Вагнер.

На игре присутствовал главный тренер «Сакраменто» Даг Кристи, оценивший выступление Шредера.

Мелвин Пантцар
