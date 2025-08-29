Джейлен Уильямс: «Считал, что мой потолок – Джеймс Харден, но мне говорили, что играю я как Джо Инглс»

Звезда «Тандер» озвучил игроков, с которыми его сравнивали перед приходом в НБА.

«Когда я уходил из университета, то считал, что мой потолок – Джеймс Харден , но мне говорили, что играю я как Джо Инглс.

И когда меня выбрали на драфте мой тренер подарил мне карточку Джо Инглса, прикола ради», – рассказал Уильямс .

Джо Инглс является чемпионом Евролиги 2014 года в составе «Маккаби Тель Авив».

В НБА австралийский защитник «Миннесоты» провел 723 матчей «регулярки», выступая за «Юту», «Милуоки», «Орландо» и «Вулвс» со средней статистикой в 7,9 очка, 3 подбора и 3,6 передачи.