  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлен Уильямс: «Считал, что мой потолок – Джеймс Харден, но мне говорили, что играю я как Джо Инглс»
4

Джейлен Уильямс: «Считал, что мой потолок – Джеймс Харден, но мне говорили, что играю я как Джо Инглс»

Звезда «Тандер» озвучил игроков, с которыми его сравнивали перед приходом в НБА.

«Когда я уходил из университета, то считал, что мой потолок – Джеймс Харден, но мне говорили, что играю я как Джо Инглс.

И когда меня выбрали на драфте мой тренер подарил мне карточку Джо Инглса, прикола ради», – рассказал Уильямс.

Джо Инглс является чемпионом Евролиги 2014 года в составе «Маккаби Тель Авив». 

В НБА австралийский защитник «Миннесоты» провел 723 матчей «регулярки», выступая за «Юту», «Милуоки», «Орландо» и «Вулвс» со средней статистикой в 7,9 очка, 3 подбора и 3,6 передачи.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4761 голос
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Out The Mud
logoДжейлен Уильямс
logoДжеймс Харден
logoДжо Инглс
logoНБА
logoОклахома-Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Донован Митчелл, Энтони Эдвардс и Джейлен Уильямс – в топ-3 рейтинга лучших атакующих защитников сезона-2025/26 от HoopsHype
1617 августа, 12:15
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
10 августа, 20:49Видео
Шакил О′Нил не включил Леброна Джеймса в топ-5 игроков НБА на данный момент
3619 июля, 17:21
Главные новости
Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Далласом», «Лос-Анджелес» примет «Индиану»
сегодня, 21:08
«Даллас» отчислил Оливье-Максанса Проспера, чтобы подписать Данте Экзама
2сегодня, 20:59
Кристапс Порзингис: «Невозможно удержать Николу Йокича, но мы попробуем»
сегодня, 20:52
Кристапс Порзингис: «Площадка на Евробаскете кажется теснее, возможно, потому что я допустил 7 потерь»
сегодня, 20:43
Никола Йокич оформил дабл-дабл (23+10) в победной игре с Португалией
сегодня, 20:30
Евробаскет-2025. 23+10 от Йокича помогли Сербии справиться с Португалией, Литва разгромила Черногорию и другие результаты
61сегодня, 20:10
Лаури Маркканен обновил рекорд результативности Евробаскета-2025, набрав 43 очка в победной игре с Великобританией
5сегодня, 19:44
Богдан Богданович почувствовал боль в задней поверхности бедра и не вышел на 2-ю половину матча с Португалией
сегодня, 19:25
«Бруклин» отчислит английского форварда Тосана Эвбуомвана
1сегодня, 19:16
Филип Петрушев был удален за удар соперника в 1-й четверти матча с Португалией
1сегодня, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Ален Омич: «Драгич и Дончич оба хороши. Нравилось играть с Гораном и нравится выступать с Лукой»
сегодня, 20:14
«Клипперс» подпишут 24-летнего «большого» Зака Фримантла
сегодня, 19:09
«Маккаби Тель-Авив» заинтересован в подписании Клиффорда Оморуйи
сегодня, 17:30
Ассистент Алекса Мумбру: «Он вовлечен во все, кроме самих игр, к сожалению»
1сегодня, 15:35
Греческие болельщики пришли на матч с Италией с баннером в поддержку Акилле Полонары
сегодня, 15:21Фото
Андреас Обст: «Шредер, Тайс, Вагнер и Фойгтманн – лидеры команды, больше всех говорят»
сегодня, 13:59
Алекс Мумбру может пропустить весь групповой этап Евробаскета
сегодня, 12:20
«Даллас» откроет баскетбольную площадку во Вюрцбурге, родном городе Дирка Новицки
1сегодня, 11:24
Хосе Альварадо унесли с площадки на носилках
1сегодня, 09:48Видео
Дени Авдия лишился половины переднего зуба
4сегодня, 08:38Фото