Джейлен Уильямс: «Считал, что мой потолок – Джеймс Харден, но мне говорили, что играю я как Джо Инглс»
Звезда «Тандер» озвучил игроков, с которыми его сравнивали перед приходом в НБА.
«Когда я уходил из университета, то считал, что мой потолок – Джеймс Харден, но мне говорили, что играю я как Джо Инглс.
И когда меня выбрали на драфте мой тренер подарил мне карточку Джо Инглса, прикола ради», – рассказал Уильямс.
Джо Инглс является чемпионом Евролиги 2014 года в составе «Маккаби Тель Авив».
В НБА австралийский защитник «Миннесоты» провел 723 матчей «регулярки», выступая за «Юту», «Милуоки», «Орландо» и «Вулвс» со средней статистикой в 7,9 очка, 3 подбора и 3,6 передачи.
