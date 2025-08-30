Филип Петрушев получил 5000 евро штрафа и один матч дисквалификации условно
Форвард сборной Сербии получил дисциплинарное наказание от ФИБА.
В середине 1-й четверти матча Португалия – Сербия португалец Диогу Бриту жестко встретил Петрушева без мяча толчком недалеко от кольца. Серб ответил ударом кулаком в грудь. Бриту повалился на паркет, после чего Петрушев получил неспортивный фол и был удален.
ФИБА объявила, что 25-летний баскетболист не будет дисквалифицирован на предстоящую игру Сербии с Латвией, но на него наложен штраф в размере 5000 евро.
Также Петрушев может заработать дисквалификацию на один матч, если в течение последующих трех лет совершит аналогичное или похожее нарушение.
За 4,2 минуты в игре форвард успел набрать 2 очка. Сербия разобралась с Португалией и без Петрушева – 80:69.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт ФИБА
