Заккари Рисаше: «Немного поговорил с Порзингисом, производит впечатление отличного парня»
Заккари Рисаше высказался о переходе Кристапса Порзингиса в «Атланту».
«Мне кажется, что все будет отлично. Я немного поговорил с ним, он производит впечатление отличного парня. Но, честно говоря, сейчас я больше сосредоточен на Евро.
Сложно представить себя в этой новой команде НБА в следующем сезоне. Но, конечно, я считаю это отличным приобретением», – сказал форвард «Хоукс» и сборной Франции.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4357 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
