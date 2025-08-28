Заккари Рисаше: «Немного поговорил с Порзингисом, производит впечатление отличного парня»

Заккари Рисаше высказался о переходе Кристапса Порзингиса в «Атланту».

«Мне кажется, что все будет отлично. Я немного поговорил с ним, он производит впечатление отличного парня. Но, честно говоря, сейчас я больше сосредоточен на Евро .

Сложно представить себя в этой новой команде НБА в следующем сезоне. Но, конечно, я считаю это отличным приобретением», – сказал форвард «Хоукс» и сборной Франции.