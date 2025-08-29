7

Скотти Барнс: «Хочу пройти в плей-офф. Хочу стать MVP. Хочу стать DPOY. Хочу выиграть все»

Звездный форвард «Торонто» раскрыл цели на предстоящий сезон.

«Я буду стараться, приложу все усилия. Хочу выиграть все. Хочу пройти в плей-офф. Хочу стать MVP. Хочу попасть в первую символическую сборную защиты. Хочу стать DPOY. Хочу выиграть все. Мы стремимся к величию в этом году, 100%», – заявил 24-летний форвард.

В прошлом сезоне Барнс выдал показатели хуже, чем сезоном ранее – 19,3 очка, 7,7 подбора и 5,8 передачи в среднем – и не попал на Матч всех звезд, а «Рэпторс» заняли 11-е место в Восточной конференции с результатом 30-52.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4761 голос
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
logoТоронто
logoНБА
logoСкотти Барнс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Серж Ибака: «Если бы Кавай Ленард не ушел из «Торонто», мы выиграли бы еще два чемпионата»
2924 августа, 19:40
Серж Ибака об уходе Кавая Ленарда из «Торонто»: «Я не мог в это поверить»
821 августа, 16:22
Бобби Уэбстер: «Окончил университет в 20 лет, стал генменеджером «Торонто» в 32, выиграл титул в 34, возглавил организацию в 40»
518 августа, 18:22
Главные новости
Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Далласом», «Лос-Анджелес» примет «Индиану»
сегодня, 21:08
«Даллас» отчислил Оливье-Максанса Проспера, чтобы подписать Данте Экзама
2сегодня, 20:59
Кристапс Порзингис: «Невозможно удержать Николу Йокича, но мы попробуем»
сегодня, 20:52
Кристапс Порзингис: «Площадка на Евробаскете кажется теснее, возможно, потому что я допустил 7 потерь»
сегодня, 20:43
Никола Йокич оформил дабл-дабл (23+10) в победной игре с Португалией
сегодня, 20:30
Евробаскет-2025. 23+10 от Йокича помогли Сербии справиться с Португалией, Литва разгромила Черногорию и другие результаты
61сегодня, 20:10
Лаури Маркканен обновил рекорд результативности Евробаскета-2025, набрав 43 очка в победной игре с Великобританией
5сегодня, 19:44
Богдан Богданович почувствовал боль в задней поверхности бедра и не вышел на 2-ю половину матча с Португалией
сегодня, 19:25
«Бруклин» отчислит английского форварда Тосана Эвбуомвана
1сегодня, 19:16
Филип Петрушев был удален за удар соперника в 1-й четверти матча с Португалией
1сегодня, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Ален Омич: «Драгич и Дончич оба хороши. Нравилось играть с Гораном и нравится выступать с Лукой»
сегодня, 20:14
«Клипперс» подпишут 24-летнего «большого» Зака Фримантла
сегодня, 19:09
«Маккаби Тель-Авив» заинтересован в подписании Клиффорда Оморуйи
сегодня, 17:30
Ассистент Алекса Мумбру: «Он вовлечен во все, кроме самих игр, к сожалению»
1сегодня, 15:35
Греческие болельщики пришли на матч с Италией с баннером в поддержку Акилле Полонары
сегодня, 15:21Фото
Андреас Обст: «Шредер, Тайс, Вагнер и Фойгтманн – лидеры команды, больше всех говорят»
сегодня, 13:59
Алекс Мумбру может пропустить весь групповой этап Евробаскета
сегодня, 12:20
Джейлен Уильямс: «Считал, что мой потолок – Джеймс Харден, но мне говорили, что играю я как Джо Инглс»
4сегодня, 12:01
«Даллас» откроет баскетбольную площадку во Вюрцбурге, родном городе Дирка Новицки
1сегодня, 11:24
Хосе Альварадо унесли с площадки на носилках
1сегодня, 09:48Видео