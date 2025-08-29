Скотти Барнс: «Хочу пройти в плей-офф. Хочу стать MVP. Хочу стать DPOY. Хочу выиграть все»

Звездный форвард «Торонто» раскрыл цели на предстоящий сезон.

«Я буду стараться, приложу все усилия. Хочу выиграть все. Хочу пройти в плей-офф. Хочу стать MVP. Хочу попасть в первую символическую сборную защиты. Хочу стать DPOY. Хочу выиграть все. Мы стремимся к величию в этом году, 100%», – заявил 24-летний форвард.

В прошлом сезоне Барнс выдал показатели хуже, чем сезоном ранее – 19,3 очка, 7,7 подбора и 5,8 передачи в среднем – и не попал на Матч всех звезд, а «Рэпторс» заняли 11-е место в Восточной конференции с результатом 30-52.