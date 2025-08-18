  • Спортс
Бобби Уэбстер: «Окончил университет в 20 лет, стал генменеджером «Торонто» в 32, выиграл титул в 34, возглавил организацию в 40»

Бобби Уэбстер поделился настроением после назначения.

Генменеджер «Рэпторс» стал главной баскетбольных операций, взяв на себя обязанности Масаи Уджири.

«Я всегда опережал время. Окончил университет в 20 лет, стал генменеджером «Торонто» в 32, выиграл титул в 34, возглавил организацию в 40.

У меня большой опыт, но я все еще молод и близок к своим сотрудникам. С этой позиции я не стану авторитарной, закрытой для всех фигурой.

В НБА 30 подобных должностей, но для меня она кажется уникальной. В мире нет ничего похожего. Вырос, играя в баскетбол с самого детства, тяжело поверить, насколько далеко я смог зайти», – заключил Уэбстер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоша Левенберга
logoТоронто
logoНБА
Бобби Уэбстер
