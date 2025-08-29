Хосе Альварадо унесли с площадки на носилках
Защитник сборной Пуэрто-Рико был вынужден досрочно покинуть игру.
В овертайме четвертьфинального матча чемпионата Америки против сборной Аргентины пуэрториканец Хосе Альварадо неудачно приземлился на спину при борьбе за подбор и не смог продолжить встречу.
Спустя несколько минут, защитника унесли с паркета на носилках. В его отсутствие Аргентина смогла довести матч до победы – 82:77.
Позднее Альварадо оставил пост в своих соцсетях, сообщающий, что с ним все хорошо.
«Ценю вашу любовь, ребята. Но с вашим парнем все в порядке. Бог со мной», – написал защитник.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
