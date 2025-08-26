Николас Бруссино одной рукой переправил мяч в кольцо за 0,5 секунды до конца и принес Аргентине победу над Колумбией
Аргентинцы одолели колумбийцев – 84:83.
Судьба матча группового этапа чемпионата Америки между Аргентиной и Колумбией решалась на последних секундах при счете 83:82 в пользу колумбийцев.
После ввода из-за боковой аргентинец Хуан Фернандес исполнил бросок из-за дуги, после которого мяч не долетел бы до кольца, но Николас Бруссино смог переправить его в цель, когда на таймере оставалось всего 0,5 секунды.
Благодаря этой победе Аргентина заняла второе место в группе и вышла в четвертьфинал. Колумбия также прошла дальше, так как попала в число двух лучших команд, занявших третье место в своих группах.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
