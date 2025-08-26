  • Спортс
Николас Бруссино одной рукой переправил мяч в кольцо за 0,5 секунды до конца и принес Аргентине победу над Колумбией

Аргентинцы одолели колумбийцев – 84:83.

Судьба матча группового этапа чемпионата Америки между Аргентиной и Колумбией решалась на последних секундах при счете 83:82 в пользу колумбийцев.

После ввода из-за боковой аргентинец Хуан Фернандес исполнил бросок из-за дуги, после которого мяч не долетел бы до кольца, но Николас Бруссино смог переправить его в цель, когда на таймере оставалось всего 0,5 секунды.

Благодаря этой победе Аргентина заняла второе место в группе и вышла в четвертьфинал. Колумбия также прошла дальше, так как попала в число двух лучших команд, занявших третье место в своих группах.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
чемпионат Америки
logoсборная Колумбии
logoБаскетбол - видео
logoсборная Аргентины
Николас Бруссино
