Форвард «Сан-Антонио» Дэвид Джонс-Гарсия несколько раз ударил соперников по лицу в послематчевой драке на чемпионате Америки

Матч группового этапа чемпионата Америки закончился потасовкой.

После финального свистка игры между Аргентиной и Доминиканской Республикой началась драка, в которой самым ярым участником был доминиканец Дэвид Джонс-Гарсия, недавно подписавший двусторонний контракт с «Сан-Антонио» (номер «8» в синей форме).

Доминиканская Республика уступала в счете на протяжении 35 минут, но смогла перевести встречу в овертайм и вырвать итоговую победу – 84:83.

Джонс-Гарсия является ключевым игроком своей команды: после двух матчей его средняя статистика составляет 21 очко, 8,5 подбора и 4,5 передачи.