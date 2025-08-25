Форвард «Сан-Антонио» Дэвид Джонс-Гарсия несколько раз ударил соперников по лицу в послематчевой драке на чемпионате Америки
Матч группового этапа чемпионата Америки закончился потасовкой.
После финального свистка игры между Аргентиной и Доминиканской Республикой началась драка, в которой самым ярым участником был доминиканец Дэвид Джонс-Гарсия, недавно подписавший двусторонний контракт с «Сан-Антонио» (номер «8» в синей форме).
Доминиканская Республика уступала в счете на протяжении 35 минут, но смогла перевести встречу в овертайм и вырвать итоговую победу – 84:83.
Джонс-Гарсия является ключевым игроком своей команды: после двух матчей его средняя статистика составляет 21 очко, 8,5 подбора и 4,5 передачи.
