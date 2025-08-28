11

Лука Дончич об игре после похудения: «Ничего не изменилось. Просто меньше устаю»

Лука Дончич заявил, что его игра не изменилась после похудения этим летом.

«Честно говоря, ничего не изменилось.

Просто меньше устаю, стал чуть быстрее, но ничего особо не изменилось. Я хочу побеждать, вот и все. Я хочу помочь своей команде добиться большего», – сказал звездный разыгрывающий сборной Словении и «Лейкерс».

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4354 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Basketnews в соцсети X
logoЛука Дончич
logoсборная Словении
logoЛейкерс
logoНБА
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роб Пелинка: «Ноль проблем с участием Луки Дончича в играх сборной. Это принципиальная позиция «Лейкерс»
4вчера, 07:30
Роб Пелинка: «Возможность увидеть Луку Дончича своими глазами стоила того, чтобы лететь через весь океан»
327 августа, 20:22
Лука Дончич: «Всегда представлял свою страну, несмотря ни на что»
127 августа, 19:28
В Далласе переместили билборд с Дончичем из-за слишком близкого расположения к арене
127 августа, 18:26
Главные новости
Лука Дончич стал первым игроком в истории Евробаскета, кому удалось набрать 30+ очков, 5+ передач и 5+ перехватов
114 минут назад
Женская НБА. 15 очков и 20 подборов Риз не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Финиксом», «Миннесота» проиграла «Сиэтлу» и другие результаты
53 минуты назад
Тайрон Лю: «Крис Пол научит наших молодых ребят работать»
6вчера, 21:07
31 очко Янниса Адетокумбо помогло сборной Греции обыграть Италию в стартовом матче Евробаскета
3вчера, 20:44
Евробаскет-2025. 34 очка Дончича не спасли Словению от проигрыша Польше, Грузия нанесла поражение Испании и другие результаты
120вчера, 20:42
Дарвин Хэм: «В НБА Яннис Адетокумбо постоянно с мячом, в сборной Греции у него немного другая роль»
вчера, 20:20
Док Риверс об игре сборной Греции: «Краду комбинации»
9вчера, 20:00
Док Риверс, Дарвин Хэм и Джон Хорст присутствуют на матче Греции против Италии
вчера, 19:32Фото
Тайрон Лю: «Если большую часть сезона будем здоровы, у нас будет шанс добиться чего-то особенного»
3вчера, 18:48
«Сакраменто» не подпишет Расселла Уэстбрука, если не освободит место в составе
вчера, 18:40
Ко всем новостям
Последние новости
Тим Леглер заменит Дорис Берк в ведущей комментаторской бригаде ESPN
235 минут назад
Василие Мицич о Йокиче: «Отличный парень, очень скромный, в этом он действительно уникален»
1вчера, 20:40
Маркифф Моррис: «В «Майами» меня конкретно подставили»
2вчера, 20:10
Заккари Рисаше: «Немного поговорил с Порзингисом, производит впечатление отличного парня»
вчера, 20:07
Исайя Кординье о сборной Франции: «Опасность исходит от каждого игрока»
вчера, 19:49
Генеральный менеджер НБА: «Анферни Саймонс станет лучшим бомбардиром «Селтикс»
1вчера, 19:40
Кэм Вудс станет ассистентом главного тренера «Оклахомы»
вчера, 19:19
Роберт Орри ответил Джеффу Тигу: «Ты не внес вклад даже в одно чемпионство»
6вчера, 19:05
Никола Вучевич: «Если смогу остаться в НБА до конца карьеры, это будет идеально»
вчера, 18:56
Юдонис Хаслем о ставке своих детей на его прощальный матч: «3,5 очка? Я что, четыре года тут сидел и курил?»
4вчера, 18:55