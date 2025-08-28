Лука Дончич об игре после похудения: «Ничего не изменилось. Просто меньше устаю»
Лука Дончич заявил, что его игра не изменилась после похудения этим летом.
«Честно говоря, ничего не изменилось.
Просто меньше устаю, стал чуть быстрее, но ничего особо не изменилось. Я хочу побеждать, вот и все. Я хочу помочь своей команде добиться большего», – сказал звездный разыгрывающий сборной Словении и «Лейкерс».
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4354 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Basketnews в соцсети X
