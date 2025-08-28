Джини Басс о Луке Дончиче: «Никогда не видела, чтобы игрок был так расстроен, переходя в «Лейкерс»
Джини Басс высказалась об обмене Луки Дончича из «Мэвс» в «Лейкерс».
«Это было очень неожиданно. Никто не знал, что будет обмен, это держалось в секрете. Я знала, но Лука не знал. Я никогда не видела, чтобы игрок был так расстроен, переходя в «Лейкерс».
Этот обмен стал для него огромным сюрпризом. Ему нужно было осмыслить произошедшее.
Последний раз, когда я видела Кобе Брайанта живым, он привел свою дочь Джианну на матч «Лейкерс», чтобы посмотреть на игру Луки. Лука был любимым игроком Джианны. Они всегда были связаны в некотором смысле», – рассказала бывшая владелица «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Luka Updates в соцсети X
