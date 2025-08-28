31 очко Янниса Адетокумбо помогло сборной Греции обыграть Италию в стартовом матче Евробаскета
Феноменальное выступление форварда «Милуоки» обеспечило победу сборной Греции.
Греция одержала уверенную победу над Италией со счетом 75:66. Команда Вассилиса Спанулиса по ходу матча ни разу не уступала в счете.
Первое двузначное преимущество сборная Греции получила еще к концу первых десяти минут, а в начале второй четверти отрыв достиг 12 очков. Итальянцы пытались отыграться до последних минут, но переломить ход матча так и не смогли.
Главным героем встречи стал Яннис Адетокумбо, набравший 31 очко за 29 минут игры. Помимо этого форвард «Милуоки» сделал 7 подборов, 1 перехват и 2 передачи.
