31 очко Янниса Адетокумбо помогло сборной Греции обыграть Италию в стартовом матче Евробаскета

Феноменальное выступление форварда «Милуоки» обеспечило победу сборной Греции.

Греция одержала уверенную победу над Италией со счетом 75:66. Команда Вассилиса Спанулиса по ходу матча ни разу не уступала в счете.

Первое двузначное преимущество сборная Греции получила еще к концу первых десяти минут, а в начале второй четверти отрыв достиг 12 очков. Итальянцы пытались отыграться до последних минут, но переломить ход матча так и не смогли.

Главным героем встречи стал Яннис Адетокумбо, набравший 31 очко за 29 минут игры. Помимо этого форвард «Милуоки» сделал 7 подборов, 1 перехват и 2 передачи.