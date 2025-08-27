Джанмарко Поццекко: «У меня есть друг-снайпер – это единственный способ остановить Янниса»

Джанмарко Поццекко признал: законного способа остановить Янниса Адетокумбо нет.

«Наверное, сделаем это в первой четверти, чтобы он не вышел во второй, третьей и четвертой. У меня есть друг, он отличный снайпер – это единственный вариант. Другого способа просто нет. Остановить его невозможно.

Нам нужно изменить настрой и понять, что это матч Италия против Греции. Он неостановим даже в НБА, и вы думаете, что мы сможем остановить его здесь? Нет», – заявил тренер сборной Италии.

Матч между сборными Греции и Италии состоится 28 августа.