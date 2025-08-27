Джанмарко Поццекко: «У меня есть друг-снайпер – это единственный способ остановить Янниса»
Джанмарко Поццекко признал: законного способа остановить Янниса Адетокумбо нет.
«Наверное, сделаем это в первой четверти, чтобы он не вышел во второй, третьей и четвертой. У меня есть друг, он отличный снайпер – это единственный вариант. Другого способа просто нет. Остановить его невозможно.
Нам нужно изменить настрой и понять, что это матч Италия против Греции. Он неостановим даже в НБА, и вы думаете, что мы сможем остановить его здесь? Нет», – заявил тренер сборной Италии.
Матч между сборными Греции и Италии состоится 28 августа.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3637 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
