Василие Мицич о Йокиче: «Отличный парень, очень скромный, в этом он действительно уникален»

Василие Мицич рассказал, как внимание к мелочам делают Йокича настоящим лидером.

«Отличный парень, очень скромный, в этом он действительно уникален. Его честность по отношению к команде и поведение в целом – настоящий пример для всех, кто хочет стать лидером и звездой НБА.

Никола всегда подает пример даже в мелочах: никогда не жалуется, вовремя приходит на тренировки, соблюдает договоренности и соблюдает дисциплину. Это вроде бы детали, но за все время, что я его знаю, он ни разу от них не отклонился.

Он активно вовлечен в жизнь коллектива: играет с партнерами в карты и видеоигры, обсуждает фэнтези-футбол. Главное, он делает это естественно, и именно в таких мелочах проявляется его близость к команде», – поделился сербский защитник.