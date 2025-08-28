Василие Мицич о Йокиче: «Отличный парень, очень скромный, в этом он действительно уникален»
Василие Мицич рассказал, как внимание к мелочам делают Йокича настоящим лидером.
«Отличный парень, очень скромный, в этом он действительно уникален. Его честность по отношению к команде и поведение в целом – настоящий пример для всех, кто хочет стать лидером и звездой НБА.
Никола всегда подает пример даже в мелочах: никогда не жалуется, вовремя приходит на тренировки, соблюдает договоренности и соблюдает дисциплину. Это вроде бы детали, но за все время, что я его знаю, он ни разу от них не отклонился.
Он активно вовлечен в жизнь коллектива: играет с партнерами в карты и видеоигры, обсуждает фэнтези-футбол. Главное, он делает это естественно, и именно в таких мелочах проявляется его близость к команде», – поделился сербский защитник.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4360 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости