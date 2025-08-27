Деандре Джордан о приветствии с Йокичем: «Брат, это сербская традиция, а ты – чернокожий серб»

Деандре Джордан рассказал о традиции тройного поцелуя с Николой Йокичем.

«Я заметил, как они с Бобаном [Марьяновичем] делают что-то вроде тройного поцелуя. Два я уже видел в Европе, а вот три – никогда.

Я спросил его об этом, и он ответил, что эта сербская традиция, а я чернокожий серб. Мне понравилось.

Как-то раз Никола подошел ко мне, и я понял: это тот самый момент. Важно было не облажаться. Иначе он перестал бы считать меня чернокожим сербом. Мы поздоровались и сделали тройной поцелуй.

Так это стало нашей фишкой. Поэтому, видимо, теперь можете называть меня Джорданович. Я кайфую от этого!» – поделился Джордан.