Анферни Саймонс, вероятно, начнет сезон в составе «Селтикс»
Анферни Саймонс, скорее всего, начнет сезон в составе «Бостона».
«Думаю, «Бостон» продолжит рассматривать предложения об обмене Саймонса, но он, вероятно, начнет сезон в составе «Селтикс».
Он им тоже нужен. Кто-то должен набирать очки, и Саймонс умеет это делать. Он отлично вписывается в динамичную систему с большим количеством трехочковых», – пишет журналист Кит Смит.
26-летний защитник оказался в «Бостоне» в результате обмена Дрю Холидэя в «Портленд».
Да
Нет
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости