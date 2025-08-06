Анферни Саймонс, вероятно, начнет сезон в составе «Селтикс»

Анферни Саймонс, скорее всего, начнет сезон в составе «Бостона».

«Думаю, «Бостон » продолжит рассматривать предложения об обмене Саймонса , но он, вероятно, начнет сезон в составе «Селтикс».

Он им тоже нужен. Кто-то должен набирать очки, и Саймонс умеет это делать. Он отлично вписывается в динамичную систему с большим количеством трехочковых», – пишет журналист Кит Смит.

26-летний защитник оказался в «Бостоне» в результате обмена Дрю Холидэя в «Портленд».