2

Анферни Саймонс, вероятно, начнет сезон в составе «Селтикс»

Анферни Саймонс, скорее всего, начнет сезон в составе «Бостона».

«Думаю, «Бостон» продолжит рассматривать предложения об обмене Саймонса, но он, вероятно, начнет сезон в составе «Селтикс».

Он им тоже нужен. Кто-то должен набирать очки, и Саймонс умеет это делать. Он отлично вписывается в динамичную систему с большим количеством трехочковых», – пишет журналист Кит Смит.

26-летний защитник оказался в «Бостоне» в результате обмена Дрю Холидэя в «Портленд».

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?2780 голосов
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Кита Смита в соцсети X
