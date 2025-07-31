«Майами» хочет обменять Терри Розира, но не планирует использовать свои драфт-пики в возможной сделке

«Хит» ищут возможность обмена Терри Розира.

31-летний разыгрывающий провел неудачный сезон, набирая 10,6 очка, 3,7 подбора и 2,6 передачи при 29,5% точности из-за дуги. Защитник также стал частью федерального расследования мошеннической схемы на ставках, но сохранил возможность выступать в чемпионате.

Розир заработает 26,6 миллиона в последний год по своему текущему контракту.

Наиболее реальной возможность скинуть игрока в это межсезонье был обмен на Маркуса Смарта в «Вашингтон». Сделка обсуждалась до выкупа контракта Смарта.

«Хит» не решились включить дополнительные активы в трансфер, чтобы сделка стала привлекательной для «Уизардс». Команда не готова рассматривать вопрос задействования своих пиков в переходе Розира и в дальнейшем.