Торнике Шенгелия: «Заставил команду снова поверить в себя»
Торнике Шенгелия вернулся в состав сборной Грузии в матче против Испании.
Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия, пропустивший большую часть тренировочного сбора перед Евробаскетом из-за аритмии, сыграл в матче против Испании (83:69).
Шенгелия завершил встречу с 13 очками, несмотря на то, что за 11 часов до начала игры его участие еще было под вопросом.
«Я приехал сюда три дня назад. После шести проигранных товарищеских матчей ребята были в плохом настроении, и я попытался заставить их снова поверить в себя и друг в друга», – сказал тяжелый форвард сборной Грузии после игры.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4355 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости