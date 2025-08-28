Торнике Шенгелия: «Заставил команду снова поверить в себя»

Торнике Шенгелия вернулся в состав сборной Грузии в матче против Испании.

Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия, пропустивший большую часть тренировочного сбора перед Евробаскетом из-за аритмии, сыграл в матче против Испании (83:69).

Шенгелия завершил встречу с 13 очками, несмотря на то, что за 11 часов до начала игры его участие еще было под вопросом.

«Я приехал сюда три дня назад. После шести проигранных товарищеских матчей ребята были в плохом настроении, и я попытался заставить их снова поверить в себя и друг в друга», – сказал тяжелый форвард сборной Грузии после игры.

