Марио Сен-Супери стал самым молодым испанским игроком на Евробаскете после Рикки Рубио
Марио Сен-Супери вошел в историю сборной Испании.
Восходящая звезда сборной Испании Марио Сен-Супери дебютировал на Евробаскете-2025 в матче против команды Грузии (69:83), набрав 4 очка, 2 передачи и 3 перехвата.
19-летний защитник стал самым молодым испанским игроком, участвовавшим в континентальном турнире после Рикки Рубио, установившего рекорд в 2009 году.
Сен-Супери сейчас 19 лет и 136 дней. Рубио было всего 18 лет и 334 дня, когда он дебютировал на Евробаскете.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportando
