Торнике Шенгелия: «Когда моя страна зовет – я всегда прихожу»

Торнике Шенгелия рассказал об отношении к сборной Грузии.

Форвард готовится к Евробаскету-2025, несмотря на недавно диагностированную сердечную аритмию.

«С самого начала своей профессиональной карьеры я всегда был уверен в одном: когда моя страна зовет – я приду.

Подписывая каждый контракт, я всегда особо выделял, что намерен выступать за сборную.

В детстве всегда смотрел матчи команды с трибун, мечтая носить эту форму. Вырос с с ней во времена, когда у нас не было развитого интернета. Влюбился в сборную с самого начала, и это детское ощущение просыпается во мне каждый раз, когда я получаю шанс сыграть за нее. Моя любовь, ценности и вера всегда были тесно связаны с Грузией», – поделился Шенгелия .