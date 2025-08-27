Торнике Шенгелия: «Когда моя страна зовет – я всегда прихожу»
Торнике Шенгелия рассказал об отношении к сборной Грузии.
Форвард готовится к Евробаскету-2025, несмотря на недавно диагностированную сердечную аритмию.
«С самого начала своей профессиональной карьеры я всегда был уверен в одном: когда моя страна зовет – я приду.
Подписывая каждый контракт, я всегда особо выделял, что намерен выступать за сборную.
В детстве всегда смотрел матчи команды с трибун, мечтая носить эту форму. Вырос с с ней во времена, когда у нас не было развитого интернета. Влюбился в сборную с самого начала, и это детское ощущение просыпается во мне каждый раз, когда я получаю шанс сыграть за нее. Моя любовь, ценности и вера всегда были тесно связаны с Грузией», – поделился Шенгелия.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3286 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basketball Sphere
