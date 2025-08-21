Скаут: «На месте «Лейкерс» я бы выпустил Маркуса Смарта вместо Руи Хатимуры в стартовой пятерке»
Скаут рекомендует «Лейкерс» включить Маркуса Смарта в стартовую пятерку.
«Джей Джей Редик должен выпустить Маркуса Смарта вместо Руи Хатимуры. Им нужен защитник, способный атаковать, а у них его не будет, если они выпустят Луку, Остина, Руи, Леброна и Эйтона. Я бы выпустил Маркуса вместо Руи.
Руи будет рад атаковать против запасных игроков, а Маркус может опекать таких игроков, как Энтони Эдвардс, Шэй Гилджес-Александер, Стеф Карри, так что Луке, Остину и Леброну не придется этим заниматься, и они смогут сосредоточиться на нападении», – передает слова скаута Lakers Daily.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Lakers Daily
