Скаут: «На месте «Лейкерс» я бы выпустил Маркуса Смарта вместо Руи Хатимуры в стартовой пятерке»

Скаут рекомендует «Лейкерс» включить Маркуса Смарта в стартовую пятерку.

«Джей Джей Редик должен выпустить Маркуса Смарта вместо Руи Хатимуры. Им нужен защитник, способный атаковать, а у них его не будет, если они выпустят Луку, Остина, Руи, Леброна и Эйтона. Я бы выпустил Маркуса вместо Руи.

Руи будет рад атаковать против запасных игроков, а Маркус может опекать таких игроков, как Энтони Эдвардс, Шэй Гилджес-Александер, Стеф Карри, так что Луке, Остину и Леброну не придется этим заниматься, и они смогут сосредоточиться на нападении», – передает слова скаута Lakers Daily.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Lakers Daily
