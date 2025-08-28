Чонси Биллапс присутствовал на матче Израиля против Исландии
Легенда НБА посетила Евробаскет-2025.
Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс был замечен на матче чемпионата Европы между Израилем и Исландией в Польше. Причиной визита легенды НБА стало выступления форварда «Блэйзерс» Дени Авдии за сборную Израиля.
Израиль одержал победу над Исландией со счетом 83:71. Авдия отметился 20 очками, 9 подборами, 2 передачами и 3 блок-шотами.
Биллапс – не единственный представитель НБА, следящий за турниром. Ранее руководители «Лейкерс» Роб Пелинка и Джини Басс прибыли в Польшу, чтобы посмотреть на игру Луки Дончича. Также владельцы «Сакраменто» и «Денвера» приехали поддержать своих звезд Денниса Шредера и Николу Йокича.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4354 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
