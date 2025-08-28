Фото
Чонси Биллапс присутствовал на матче Израиля против Исландии

Легенда НБА посетила Евробаскет-2025.

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс был замечен на матче чемпионата Европы между Израилем и Исландией в Польше. Причиной визита легенды НБА стало выступления форварда «Блэйзерс» Дени Авдии за сборную Израиля.

Израиль одержал победу над Исландией со счетом 83:71. Авдия отметился 20 очками, 9 подборами, 2 передачами и 3 блок-шотами.

Биллапс – не единственный представитель НБА, следящий за турниром. Ранее руководители «Лейкерс» Роб Пелинка и Джини Басс прибыли в Польшу, чтобы посмотреть на игру Луки Дончича. Также владельцы «Сакраменто» и «Денвера» приехали поддержать своих звезд Денниса Шредера и Николу Йокича.

