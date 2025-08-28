2

Эргин Атаман: «Сербия – главный фаворит Евробаскета, но есть еще много сильных команд»

Эргин Атаман назвал фаворитов Евробаскета-2025.

«Конечно, Сербия – главный фаворит этого Евробаскета. Но, с другой стороны, есть еще много сильных команд. На мой взгляд, на данный момент Сербия, моя команда, Греция и Германия – лучшие команды. Они самые опытные.

У нас отличный состав, опытные игроки. И мы очень хорошо подготовились. Конечно, наш успех зависит от нашего выступления в каждом матче. Я считаю, что с нашей вчерашней игрой мы можем победить любую команду на этом Евробаскете. Но, конечно, играть на том же уровне, что и вчера, будет непросто.

У Греции отличный состав. Много игроков «Панатинаикоса», включая Янниса Адетокумбо. Они великолепны. У Германии отличный состав. У Франции всегда отличный состав. Они играли в финале Олимпиады, но остались без очень важных игроков, при этом у них очень хороший состав.

Испания тоже потеряла важных игроков, и это молодая команда. Есть еще Италия. Так что после Сербии есть много кандидатов – 7-8 команд», – сказал главный тренер сборной Турции. 
 
 
 

