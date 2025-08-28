Шейн Ларкин: «Идея была в том, чтобы измотать Кристапса Порзингиса»

Шейн Ларкин рассказал о задумке сборной Турции.

Команда под руководством Эргина Атамана разгромила Латвию в первом матче (93:73), позволив Кристапсу Порзингису набрать только 10 очков при 6 потерях.

«Мы все нацелились на то, чтобы заставить его работать в защите.

Он один из лучших игроков в мире. Нам нужно было, чтобы ему пришлось действовать на обеих сторонах площадки. Мы доводили мяч до Алперена Шенгюна и заставляли Порзингиса защищаться в посте, выцеливали его на защиту от пик-н-роллов, вынуждали двигаться по площадке, чтобы дальние трехочковые и оборону кольца ему приходилось обеспечивать уже измотанным», – поделился Шейн Ларкин .

Порзингис смазал все 5 дальних бросков в матче и закончил игру с нулем в графе блок-шотов.