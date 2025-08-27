Кристапс Порзингис об Алперене Шенгюне: «Он как маленький Йокич»
Кристапс Порзингис отметил эффективность Алперена Шенгюна.
«Он действительно хорош. Очень талантливый игрок, отлично использует тело при разворотах – один из лучших в этом.
Он как маленький Йокич, его пас и умение делать партнеров лучше говорят сами за себя», – добавил латвийский баскетболист.
Алперен Шенгюн стал ключевым игроком матча между сборными Турции и Латвии, завершившегося победой Турции со счетом 88:65. Центровой «Хьюстона» набрал 16 очков, сделал 8 подборов и 7 передач.
