2

Кристапс Порзингис об Алперене Шенгюне: «Он как маленький Йокич»

Кристапс Порзингис отметил эффективность Алперена Шенгюна.

«Он действительно хорош. Очень талантливый игрок, отлично использует тело при разворотах – один из лучших в этом.

Он как маленький Йокич, его пас и умение делать партнеров лучше говорят сами за себя», – добавил латвийский баскетболист.

Алперен Шенгюн стал ключевым игроком матча между сборными Турции и Латвии, завершившегося победой Турции со счетом 88:65. Центровой «Хьюстона» набрал 16 очков, сделал 8 подборов и 7 передач.

