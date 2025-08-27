Эргин Атаман: «Мы показали всей Европе, что мы одна из лучших команд на этом турнире»
Тренер сборной Турции считает, что его команда показала идеальный баскетбол.
«Когда играешь на выезде, очень важно хорошо начать. Мы отлично защищались, грамотно двигали мяч и взяли игру под контроль. Только в концовке второй четверти допустили несколько ненужных потерь. Начало второй половины тоже было ключевым, но мы не позволили сопернику находить легкие броски.
Думаю, мы играли в идеальный баскетбол. Это очень важная победа. Мы показали всей Европе, что являемся одной из лучших команд на этом турнире», – заявил Атаман на послематчевой пресс-конференции.
Сборная Турции обыграла Латвию со счетом 93:73.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3639 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости