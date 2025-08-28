Лаури Маркканен: «Дома легче сохранять спокойствие, да и веселее играть перед своими зрителями»

Лаури Маркканен оценил отличие нынешнего турнира.

Финляндия проводит групповой этап Евробаскета в Тампере, начав турнир с победы над Швецией – 93:90.

На счету Маркканена – 28 очков. Форвард сравнил нынешний чемпионат со своим выступлением в 2017 году.

«Здесь знаешь, чего ожидать, особенно в плане фанатов. Проще оставаться спокойным, но все равно нервничаешь. Всегда веселее играть перед домашней публикой», – рассудил баскетболист.