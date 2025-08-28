Лаури Маркканен: «Дома легче сохранять спокойствие, да и веселее играть перед своими зрителями»
Лаури Маркканен оценил отличие нынешнего турнира.
Финляндия проводит групповой этап Евробаскета в Тампере, начав турнир с победы над Швецией – 93:90.
На счету Маркканена – 28 очков. Форвард сравнил нынешний чемпионат со своим выступлением в 2017 году.
«Здесь знаешь, чего ожидать, особенно в плане фанатов. Проще оставаться спокойным, но все равно нервничаешь. Всегда веселее играть перед домашней публикой», – рассудил баскетболист.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4141 голос
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
