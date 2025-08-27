3

28 очков Лаури Маркканена помогли Финляндии вырвать победу у Швеции

Сборная Финляндии начала Евробаскет-2025 с победы над Швецией – 93:90.

Игра была ровной до самой концовки: в четвертой четверти шведы вышли вперед 75:72, но финны ответили серией очков 18-летнего Мийкки Мууринена и точным трехочковым Микаэля Янтунена.

Лаури Маркканен, как и ожидалось, стал лидером сборной Финляндии, набрав 28 очков и обеспечив команде нужный импульс в ключевые моменты матча.

У Швеции лучший результат показал Людвиг Хакансон, набрав 28 очков и реализовав 6 трехочковых.

Несмотря на впечатляющую точность с игры (63%), шведов подвели штрафные броски – 8 промахов из 17 попыток.

Источник: официальный сайт Евробаскета-2025
Мийкка Мууринен
Людвиг Хакансон
