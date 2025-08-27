  • Спортс
Дон Стэйли: «Если бы «Никс» предложили мне должность главного тренера, мне пришлось бы согласиться»

Дон Стэйли была готова стать главным тренером «Нью-Йорка».

В интервью Кэндис Паркер и Алие Бостон в подкасте «Post Moves» главный тренер женской команды университета Южная Каролина подтвердила, что этим летом проходила официальное собеседование на вакансию главного тренера «Никс» и была заинтересована в этой должности.

«Если бы «Никс» предложили мне эту работу, мне пришлось бы согласиться. Не только ради меня, но и ради всех женщин. Ведь это «Никс». Я из Филадельфии, но это же «Никс», черт возьми.

Согласился бы я на любую работу в НБА? Нет. Скажу так: НБА должна быть готова к женщине-главному тренеру. Нельзя просто провести собеседование и сказать: «Мы ее нанимаем». Я, наверное, потеряла работу, задав этот вопрос», – сказала Стэйли.

По словам источников в лиге, хотя Стэйли и произвела впечатление во время разговора с президентом команды Леоном Роузом и другими членами руководства «Никс», ее не рассматривали в качестве финалиста.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
Дон Стэйли
logoНью-Йорк
университет Южная Каролина
logoНБА
logoNCAA
