Дон Стэйли не считается кандидатом на должность главного тренера «Нью-Йорка»
«Никс» отказались от кандидатуры Дон Стэйли.
«Никс» связались с главным тренером женской команды университета Южная Каролина Дон Стэйли. И хотя во время разговора она произвела впечатление на представителей «Никс», на данный момент она не считается претендентом на должность, сообщают источники The Athletic.
55-летняя бывшая баскетболистка WNBA Дон Стэйли начала тренерскую карьеру в 2000 году. Она руководит командой университета Южная Каролина с 2008 года.
Основным претендентом на должность в «Нью-Йорке» считается Майк Браун.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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