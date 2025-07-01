Дон Стэйли не считается кандидатом на должность главного тренера «Нью-Йорка»

«Никс» отказались от кандидатуры Дон Стэйли.

«Никс» связались с главным тренером женской команды университета Южная Каролина Дон Стэйли. И хотя во время разговора она произвела впечатление на представителей «Никс», на данный момент она не считается претендентом на должность, сообщают источники The Athletic.

55-летняя бывшая баскетболистка WNBA Дон Стэйли начала тренерскую карьеру в 2000 году. Она руководит командой университета Южная Каролина с 2008 года.

Основным претендентом на должность в «Нью-Йорке » считается Майк Браун.